Simboli e riti scaramantici: i segni dello zodiaco che nascondono insidie dispendiose

Si dice che i segni dello zodiaco pronuncino a volte riti scaramantici per il futuro della nostra quotidianità. Pericolo per i credenti, appartenenti a determinate costellazioni

L’oroscopo della giornata viene inteso quasi come un rito scaramantico per i credenti della leggenda delle costellazioni. Come ben sappiamo, dal parere di esperti del mestiere, ogni “creatura” dello zodiaco ha necessità di associazione ad un preciso periodo dell’anno prima di emanare il suo verdetto mitologico.

Tuttavia c’è sempre qualcuno che depista i racconti leggendari degli astrologi sul “movimento” delle costellazioni. Eppure se fossero seguiti con un certo rigore logico e un pizzico di fiducia in più, ci ritroveremmo di fronte a cambiamenti di vita inaspettati, che potrebbero cambiare le carte per un futuro magari più radioso.

Non sempre accade così perchè il consulto dell’oroscopista sui segni dello zodiaco tavolta nasconde insidie, riservando trattamenti di sconforto, nei programmi futuri della vita di una persona.

LEGGI ANCHE —–> Zodiaco, i cinque segni che più si preoccupano per le altre persone

I simboli dello zodiaco: attenzione a quei 3…

Come già ribadito, i simboli dello zodiaco possono riservare pessimismo per il futuro di una persona. E’ proprio il caso particolare di 3 raffigurazioni di costellazioni, le cui leggende mitologiche che si raccontano non preservano gli spendaccioni abituali.

Dietro all’atteggiamento avvezzo alla spesa incontrollata del cliente esiste un significato logico, ben preciso che rispecchia il profilo dispendioso di una determinata creatura dello zodiaco. Secondo l’astrologia i simboli delle costellazioni che rientrano nel campo della “dilapidazione” sono 3.

Il primo segno è quello dei Pesci per i nati dal 20 Febbraio al 20 Marzo. Ebbene questa categoria di persone è solita non tenere a bada il proprio portafoglio, sfociando in acquisti anche poco utili alla sua causa. Hobbies in generale e teatro sono nel mirino costante di queste persone, che rischiano di trovarsi in un batter baleno con le tasche vuote.

Poi abbiamo il simbolo del Sagittario per i nati dal 23 Novembre al 21 Dicembre. Il significato dietro questo segno è proprio della curiosità femminile. Dunque gli acquisti senza remore di abiti e scarpe su tutti sono all’ordine del giorno per le persone nate alla fine dell’anno solare. Forse perchè siamo sotto le festività natalizie, dunque rimbalza di frequenza il loro vizio di affidarsi alla griffe di turno.

Infine nella lista della spesa inverosimile rientra a pieno regime anche la persona nata a cavallo dell’estate. Parliamo del Leone e del suo buon viso a cattivo gioco. Il carattere da “Re della foresta” porta i nati di questo simbolo a spendere soldi in maniera tutt’altro che ponderata ma per il bene della famiglia.

LEGGI ANCHE —–> Zodiaco, scopriamo quali sono i tre segni più tenaci

Sarebbe disposto ad indebitarsi fortemente pur di mantenere alta la “testa” della barca che conduce in qualità di timoniere. Lo fa talmente spesso che a volte riesce a confondere chi si trova di fronte, con la sua scaltrezza e ottenere benefici di spesa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter