Suburra 3: fine delle riprese. Quando uscirà la nuova stagione

Suburra 3. La serie tv che ha spopolato in tutto il mondo grazie a Netflix si appresta a presentare un nuovo entusiasmante capitolo

Roma, la sua magnificenza e la sue contraddizioni. E’ lei forse la vera protagonista della serie tv Suburra. In un intreccio criminoso si scontrano clan autoctoni, zingari, autorità politiche, chiesa e forze dell’ordine.

La serie, andata in onda sulla piattaforma streaming Netflix per la prima volta nel 2017, è ispirata all’omonimo film rilasciato due anni prima. Diffusa in tutto il mondo, ha avuto fin dall’inizio un clamoroso successo di pubblico.

La scenografia vede la capitale italiana come meraviglioso palco d’azione ma le capacità straoridnarie di un’attenta regia, una scrittura avvincente e un cast di bravura eccelsa, ne hanno fatto un fiore all’occhiello della produzione nostrana.

La nuova stagione, la terza, sarà quella definitiva che porterà a compimento la storia. Le riprese sono iniziate nell’ottobre 2019 ma, causa Coronavirus, si sono dovute interrompere drasticamente. I lavori sono ricominciati a giugno 2020 e conclusi ancor più recentemente nel cuore del quartiere Monteverde.

Suburra 3. I protagonisti incrementano l’attesa