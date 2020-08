Clamoroso, l’attore Tom Hanks soffre di una malattia incurabile

Una clamorosa indiscrezione sta facendo il giro del web, molto preoccupato in queste ore: l’attore Tom Hanks soffre di un male inguaribile

In queste ore circola in maniera preoccupante uno scoop clamoroso che non può lasciare nel limbo dell’indifferenza il pubblico, amante del Grande Cinema.

L’attore, regista a produttore cinematografico Tom Hanks soffre di un male incurabile. Non si tratta di una notizia dell’ultima ora, ma il pubblico e la famiglia del “principe” degli attori californiani continuano a manifestare preoccupazioni. L’attore di Hollywood deve fare i conti con un diabete di tipo 2 che non ha conosciuto alcun beneficio, nonostante abitasse nel soggetto da più di ventotto anni.

L’istinto da padre e uomo responsabile deve necessariamente prevalere su una patologia difficilmente gestibile, con la quale l’attore, protagonista di 2 premi oscar consecutivi del cinema internazionale dovrà convivere per il resto dei suoi giorni.

Tom Hanks, genio e sregolatezza nella sua fantastica carriera di attore