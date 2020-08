Un 53enne muore annegato per salvare il figlio e un amico in mare

Tragedia a Feraxi, Cagliari: Alessandro Perra muore in mare dopo avere tentato di salvare il figlio e l’amichetto

FERAXI (Cagliari) – Alessandro Perra, 53 anni di Selargius, è annegato in mare dopo aver salvato il figlio e un amichetto in difficoltà. La tragedia a Feraxi, a Castiadas, in provincia di Cagliari. Il papà non appena ha visto che i bambini erano in difficoltà si è tuffato, ha tratto il figlio e l’amico in salvo ma poi non è riuscito a tornare a riva. Inutile l’intervento dei medici accorsi sul posto per tentare di rianimarlo.

L’uomo era in spiaggia quando si è accorto che il materassino nel quale stavano giocando i bambini si è rovesciato a causa delle fortissime onde, non ha esitato a d entrare in acqua per soccorrerli insieme ad altri bagnanti che si sono accorti della situazione pericolosa. Alessandro ha soccorso i due ma qualcosa è andato storto, probabilmente un malore improvviso, e non ce l’ha fatta a ritornare a riva.

Alessandro annega come un eroe per salvare bambini

I bagnanti lo hanno portato a riva ed è stato soccorso dagli uomini del distaccamento dei vigili del fuoco di San Vito fino all’arrivo dell’elicottero del servizio sanitario regionale. Per lui però nulla da fare, i medici hanno solo potuto accertarne il decesso.

Presenti sul posto anche i carabinieri di Castiadas che hanno effettuato i rilievi. la causa del decesso è stato un malore fatale, arrivato proprio al momento della disavventura in acqua, davanti alla bellissima spiaggia: la moglie e il resto della famiglia erano sotto choc.

