Wanda Nara come al solito esagera, il seno implode nella canotta – FOTO

Wanda Nara (che si pronuncia “Uanda” e non Vanda, all’italiana) è una showgirl, conduttrice, modella e agente sportivo di nazionalità argentina. Classe 1986 ha 5 figli avuti da due matrimoni. Wanda ha preferito accantonare gli studi e si è dedicata giovanissima al mondo dello spettacolo, esordendo a 19 anni in uno spettacolo teatrale e iniziando anche la carriera di fotomodella in patria.

Sposata inizialmente con il calciatore Maxi Lopez (con cui è stata sposata dal 2008 al 2013 e con cui ha 3 figli), Wanda Nara ha guadagnato molta popolarità quando è venuta allo scoperto la sua relazione con Mauro Icardi, compagno di squadra proprio di Lopez. Wanda Nara e Icardi si sono sposati nel 2014 e hanno 2 figlie: Francesca e Isabella.

Wanda ama condividere la sua vita privata sui social e in suo seguito di 6,8 milioni di follower su Instagram apprezza gli scatti provocanti che la bella argentina posta quasi quotidianamente.

