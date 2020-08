Alessia Marcuzzi insegna yoga acrobatica in acqua. La FOTO fa impazzire il web

Alessia Marcuzzi, bella e sensuale anche mentre insegna a fare yoga in acqua. La foto e le stories su Instagram conquistano tutti

Alessia Marcuzzi è stata da poco riconfermata alla guida del seguitissimo programma Temptation Island che andrà in onda da settembre. Le registrazioni, che partiranno a breve, si terranno sempre presso la struttura che ospita Temptation Island da svariati anni: l’Is Morus Relais di Margherita di Pula. La messa in onda è quindi al momento ancora fissata per il 9 Settembre, in prima serata su Canale 5.

L’amata conduttrice di fortunati programmi Mediaset ora si trova con la famiglia a godersi le sue meritate ferie estive a Formentera. Con lei i figli e il marito, il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi con cui si è sposata nel 2014. Il matrimonio è stato realizzato a Cotswolds, nelle campagne britanniche nei pressi di Londra

“Ti sposo a mio marito è la vera challenge”, Alessia Marcuzzi fa sorridere Instagram