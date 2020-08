Anguria, fresca e gustosa. Un toccasana per l’estate

Anguria in estate è il frutto che la maggior parte delle persone preferiscono. Oltre ad essere gustoso e fresco ha molti benefici. Scopriamo quali

L’anguria è il protagonista indiscusso dell’estate, che vi piaccia o no non se ne può fare a meno, è così rinfrescante che crea dipendenza. Uno dei frutti migliori, ipocalorico, dissedante e pieno di vitamine. Un toccasana per il nostro organismo che nella stagione più calda spesso ne risente ed ha bisogno di aiuto. Il frutto rosso ha molti benefici, scopriamo quali.

Anguria, i benefici del frutto dell’estate