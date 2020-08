Suscita polemiche il caso del bonus Inps chiesto ed ottenuto da cinque deputati della Camera. Ma tanti altri politici e benestanti ne hanno goduto.

Sta facendo molto discutere la vicenda del bonus Inps legato ai cinque deputati della Camera che nei mesi scorsi hanno chiesto ed ottenuto il sussidio previsto dal Ddl del Governo per aiutare milioni di italiani, dopo la crisi scaturita dall’emergenza Covid. Deputati che, si suppone, non facciano fatica ad arrivare alla fine del mese anche senza.

Ed ora è caccia a questi personaggi, già condannati sia da destra che da sinistra in maniera bipartisan per un atteggiamento ritenuto oltremodo immorale ed indecente. I famigerati cinque hanno ottenuto 600 a marzo ed aprile e 1000 a maggio, in base a quanto si apprende. E sarebbero rispettivamente tre deputati della Lega, uno del Movimento 5 Stelle ed uno di Italia Viva. In merito agli esponenti leghisti, i destinatari del bonus Inps sarebbero un rappresentante del Sud, una donna ed un politico originario di Mantova. I nomi per ora non circolano e forse sarà così anche in futuro, data l’esistenza della legge sulla privacy. Ed anche se questi cinque deputati non hanno violato nessuna legge esistente, è chiaro come siano comunque fautori di una condotta morale pessima.

Bonus Inps, una pessima figura anche per centinaia di altri politici

Risulta però che ci sarebbero centinaia di rappresentanti politici che hanno avanzato domanda per il bonus: tra questi, sindaci, assessori di Regioni e Comuni, consiglieri e pure un presentatore televisivo molto conosciuto. Senza contare i professionisti di altre categorie autonome che comunque non se la passano male neppure a crisi in corso. Perché tra questi c’è anche gente che prende migliaia di euro al mese. Lo stipendio medio di un deputato, per fare un esempio, si attesta sui 13mila euro mensili.

Ed è caduto nel vuoto l’appello di Conte e del ministro dell’Economia, Gualtieri, rivolto a coloro che non avevano bisogno di alcun aiuto. “Se non vi serve il bonus non richiedetelo e lasciate le risorse per chi ha davvero necessità di un aiuto”.