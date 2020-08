Cecilia Rodriguez mostra il seno in primo piano, la sfida a Belen – FOTO

Cecilia Rodriguez sta ormai conquistando il podio vicino alla sorella Belen, tra le due inizierà mai una competizione di bellezza? Cosa succederà

Cecilia Rodriguez ogni giorno si fa sempre più bella. Sarà perché l’amore rende migliori o perché nella sua quotidianità non manca mai lo sport. Una cosa è certa: la donna sta per superare sua sorella Belen. Le due argentine entreranno mai in competizione? Belen e Cecilia sono molto legate, insieme hanno vissuto molti momenti tra alti e bassi e mai nessuno potrà dividerle…ma quando si tratta di lavoro e bellezza le cose potrebbero cambiare. Cosa succederà?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Cecilia Rodriguez toglie il fiato a bordo piscina, lato B in evidenza – FOTO

Cecilia Rodriguez, lato A e lato B…che vista