Claudia Mori, lo sfogo dell’imprenditrice dopo essere stata rifiutata dalla Rai

Claudia Mori, imprenditrice e moglie di Adriano Celentano, dopo anni di esperienza e di televisione è stata rifiutata dalla Rai. Brutto colpo

Anni di esperienza e di televisione non sono bastati all’imprenditrice Claudia Mori per essere accettata ancora una volta dalla Rai. Un brutto colpo per la cantante e moglie di Adriano Celentano, insieme i due hanno fatto sognare milioni di italiani con le loro canzoni e il loro programmi tv. Una coppia di altri tempi, di quelle che non se ne vedono più, complici, l’uno sempre accanto dell’altro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Natalija Ilic, lady Mlinkovic Savic è uno schianto, la FOTO bollente

Claudia Mori rifiutata dalla Rai, la sua reazione