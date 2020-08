Elisabetta Gregoraci, un piatto di pasta diventa uno spettacolo per gli occhi FOTO

Elisabetta Gregoraci, sorriso e bellezza non mancano mai. La donna si rilassa in Costa Smeralda, tra un giro in barca e un pranzo in riva al mare

Elisabetta Gregoraci non si annoia mai. Così tra un giro in barca e un pranzo in compagnia delle onde e di paesaggi mozzafiato, condivide con i suoi fan , che la adorano, video e foto. Semplicemente divina, ora è alle prese con la trasmissione Battiti live che fin dalla prima puntata ha riscontrato molto successo.

Elisabetta Gregoraci, quel piatto di pasta da leccarsi i baffi