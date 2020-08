Facchinetti, ladri in casa: lui trasmette il VIDEO in diretta tv

Francesco Facchinetti lancia su Realtime le immagini del furto che ha subito nella sua villa di Mariano Comense e sui social si parla di legittima difesa

Un furto in piena regola in una casa di un personaggio famoso. Tanta paura ma per fortuna tutta la famiglia sta bene. Si tratta di Francesco Facchinetti che ha deciso di trasmettere le immagini dei ladri che gli sono entrati in casa in diretta tv.

È successo ieri sera su Realtime durante la tradizionale messa in onda della docuserie “The Facchinettis” nella quale viene racconta la vita quotidiana della famiglia del figlio dei uno dei Pooh. Dopo il successo dello streaming la serie dal 2 agosto è sbarcata anche in tv, con appuntamento alla domenica sera in prima tv su Real Time (canale 31) alle 21:10.

Al momento del furto Francesco, sua moglie Wilma Faissol e i loro bambini erano in casa e si sono nascosti nella panic room della loro villa di Mariano Comense.

Il video che l’ex Dj Francesco ha deciso di mandare in onda è stato annunciato anche sul profilo Instagram del giornalista Gabriele Parpiglia che ha curato il programma insieme a Clarissa Bellinello. Si vedono benissimo le immagini nitide dei ladri che si intrufolano in casa Facchinetti.

Un uomo ha in mano una torcia ed esplora l’ambiente della villa in cerca del bottino da portare via. Parte l’allarme e si sente parlare in francese: “Allez, allez! È partito” dicono i banditi e razzolano quello che possono usato come nei più comuni film di rapine una federa di un cuscino per inserire la refurtiva e scappano.

Facchinetti, ladri in casa: ancora dibattito sulla legittima difesa