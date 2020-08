Federica Panicucci, la foto scattata durante la sua vacanza in Puglia impazza su Instagram, oltre 5000 like in un’ora. Numerosissimi gli apprezzamenti dei suoi follower.

Federica Panicucci, il volto noto di Mediaset reduce di una stagione impegnativa col suo programma Mattino Cinque, si concede dei momenti di relax in Puglia. Tra ricchi paesaggi e luoghi suggestivi, la conduttrice regala ai suoi follower una foto che ha messo d’accordo tutti.

Scattata durante una passeggiata in bici, la Panicucci si mostra in tutta la sua bellezza che sembra non svanire mai. Occhiali neri da sole, shorts in denim evidenziano delle gambe toniche ed abbronzate. A completare il suo outfit un costume a triangolo rosa, il tutto perfettamente abbinato.

Da Portobello a Mattino Cinque, la carriera trentennale della presentatrice

Chi segue la Panicucci sin dai suoi esordi, avvenuti nel lontano 1987, anno in cui debutta in televisione come “centralinista” nel famoso programma storico Portobello, sa bene che la presentatrice è sempre attenta alle mode del momento.

Impossibile dimenticare la sua chioma lunga e folta degli esordi, invidiata da tutti negli anni ’90; la stessa sul suo profilo Instagram ama ricordare la conduzione del Festivalbar, era il 1995 ed i suoi capelli castani erano raccolti da una splendida coda.

Programmi televisivi, radio, spot pubblicitari, il curriculum della bella presentatrice è sicuramente ricco. Non mancano partecipazioni in serie TV, quali i Cesaroni e come guest star in Buona la Prima, la sit com di improvvisazione in onda su Italia Uno guidata dal duo comico Ale e Franz.

La conduttrice si gode le vacanze italiane prima del ritorno ai suoi impegni televisivi: da settembre infatti, precisamente il 7 tornerà al timone di Mattino Cinque, programma che condurrà insieme a Francesco Vecchi.

