FIMI, i vinili più venduti della settimana: Achille Lauro perde il primo posto

Ogni settimana la FIMI comunica al pubblico quali sono stati i vinili più venduti degli ultimi sette giorni. Sul podio spicca la discesa di Achille Lauro e una prima posizione che stupisce

La Federazione Industria Musicale Italiana, meglio conosciuta come FIMI, ha diffuso i dati di vendita della prima settimana di Agosto. Un podio differente che vede Achille Lauro scendere dalla vetta alla terza posizione con “1990”. Sopra di lui uno dei debutti della settimana, quello di Fontaines D.C. con “A Hero’s Death”. Al primo posto, scalando ben nove posizioni, troviamo il giovane Ernia con “Gemelli”.

La Top 10 dei vinili più venduti della settimana

Numerose le ristampe pubblicate che sono entrate di diritto nella classifica di questa settimana. Da Paul McCartney con “Flaming Pie” ai Nirvana che occupano la 12esima e la 15esima posizione rispettivamente con “Nevermind” e “MTV Unplugged in New York”. Di seguito la Top 10 dei vinili più venduti:

Gemelli – Ernia A Hero’s Death – Fontaines D.C. 1990 – Achille Lauro Rough and Rowdy Ways – Bob Dylan The Dark Side of the Moon – Pink Floyd Morricone 60 – Ennio Morricone Such Pretty Forks in the Road – Alanis Morissette Back in Black – AC/DC Dry-Demos – PJ Harvey The Wall – Pink Floyd

Oltre al debutto al secondo posto del gruppo dei Fontaines D.C., due nuove entrate nella Top 10: quella di Alanis Morissette con “Such Pretty Folks in the Road” e PJ Harvey con “Dry-Demos”. Nota di merito ai Pink Floyd che mantengono la quinta posizione con “The Dark Side of the Moon” anche dopo la 182esima settimana in classifica. Quest’ultimi occupano due posti nella Top 20, così come Harry Styles presente all’undicesima posizione con l’album “Fine Line” e alla diciasettesima con l’album di debutto “Harry Styles”. Bob Marley & The Wailers scivolano invece alla 20esima dopo aver occupato la settima posizione la scorsa settimana.

