FIMI, la classifica dei singoli della settimana: Rocco Hunt ancora in vetta

Come ogni settimana viene riportata dalla FIMI la classifica dei singoli più ascoltati: il podio resta invariato, sono ancora loro gli artisti dell’estate

La FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ogni settimana annuncia quali sono stati i singoli e gli album più venduti e ascoltati negli ultimi sette giorni. È sempre una lotta al podio, ma in estate la battaglia per accaparrarsi il titolo di tormentone dell’anno si fa sempre interessante. Per questa settimana il podio dei singoli più ascoltati resta invariato: al primo posto c’è sempre lui, Rocco Hunt con “A un passo dalla luna”, insieme ad Ana Mena. Al secondo Alessandra Amoroso e i Boomdabash con “Karaoke” continuano a conquistarsi la seconda estate consecutiva dopo il successo di “Mambo Salentino” dello scorso anno. Infine al terzo fisso Irama con “Mediterranea”, che ha tenuto la prima posizione per diverse settimane.

LEGGI ANCHE -> Ha vinto Sanremo 1998, com’è diventata e cosa fa ora – FOTO

La Top 10 dei singoli più venduti della settimana

I brani della Top 10 dei singoli più ascoltati della settimana restano più o meno gli stessi, con alcuni sali e scendi. Notevole la scalata di Master KG con “Jerusalema” che dalla decima posizione questa settimana si ritrova proprio sotto il podio, alla quarta. Di seguito la Top 10:

A un passo dalla luna – Rocco Hunt e Ana Mena Karaoke – Boomdabash con Alessandra Amoroso Mediterranea – Irama Jerusalema – Master KG Non mi basta più – Baby K e Chiara Ferragni Paloma – Fred De Palma e Anitta M’manc – Shablo, Geolier e Sfera Ebbasta Savage Love – Jawsh 685 x Jason Derulo Bimbi per strada (Children) – Fedez e Robert Miles Breaking Me – Topic e A7s

LEGGI ANCHE -> Paul Mescal, di Normal People, protagonista del video dei Rolling Stones

Entra alla 60esima posizione Billie Eilish con il nuovo singolo “My Future”, mentre il debutto migliore della settimana è quello di Tha Supreme insieme a BBNO$ con “Offline”. Tra quelli che sono stati considerati papabili tormentoni di questa estate 2020, Elodie resta nella Top 20 con ben due brani: “Ciclone” e “Guaranà”, mentre scendono notevolmente Achille Lauro e Annalisa con “Sweet Dreams”, dalla 33esima posizione alla 84esima. Solo 42esime Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini con “Isla Bonita”. Scende, ma di sole quattro posizioni, Ghali con “Good Times” che continua a mantenere saldo il suo successo anche dopo ventiquattro settimane.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter