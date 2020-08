Instagram Reels, cos’è e come creare questi brevi video

Da pochi giorni è presente in Italia Instagram Reels, una piattaforma di brevi video simile a TikTok: vediamo cos’è e come creare queste piccole clip

Instagram Reels è sbarcato nel nostro Paese negli scorsi giorni. Si tratta di un servizio messo a disposizione dal famoso social network che consente di pubblicate dei piccoli filmati. Se vi viene in mente TikTok, non vi state sbagliando. Infatti la piattaforma sembra ispirarsi proprio a questo. Scopriamo quindi cos’è e come si creano questi brevi video su Instagram Reels.

Innanzitutto va specificato che non bisognerà effettuare il download di una nuova app. Infatti il servizio in questione si trova all’interno di Instagram stesso, così come le stories e le IGTV, che in questo caso hanno anche una loro applicazione dedicata. Grazie a Reels sarà possibile creare delle clip dalla durata massima di 15 secondi. Dentro ad essi si potranno inserire numerosi effetti, diversi presenti anche nelle stories. Troviamo, tra gli altri, i filtri AR e gli sticker.

Instagram Reels, come si usa e attiva l’app simile a TikTok per creare brevi video