Lutto per la radiofonia toscana. Il dolore dell’amico Carlo Conti

È morto Dj Vincent. Da 45 anni lavorava in radio ed è un volto molto noto soprattutto per i toscani. Carlo Conti lo ha ricordato sui social

Lutto per la radiofonia toscana. È morto Vincenzo Pota, noto dagli anni Sessanta come Dj Vincent. Originario di Montecatini ma da anni voce fiorentina era molto apprezzato nel mondo delle radio indipendenti. Laurato al conservatorio di Lucca, nel 1969 aveva debuttato come disc-jockey a Otto Club, oggi conosciuto come Yab.

Nel 1976 esordì a Tele 37 per poi passare a Canale 10. In quegli anni poté intervistare gli artisti emergenti della scena fiorentini, dai Diaframma ai Litdiba. Ha lavorato come speaker per diverse radio, da Radio One, Radio Blu. Lady Radio fino a Rdf.

Lady Radio saluta così Dj Vincent: “Vincent aveva debuttato come Dj nel lontano 1969 all’Otto Club, poi negli anni Settanta protagonista al mitico Club 67, dove suonava le anteprime musicali di tutto il mondo. Nel 1976 aveva battezzato la storica Radio One ed in seguito aveva collaborato con altre emittenti, tra cui appunto Lady Radio e RDF. Aveva lavorato da Dischi Ricordi in pieno centro, poi aveva dato vita al suo negozio in via de’ Cerretani, DiscoMania, per anni un punto di riferimento per tanti ragazzi, disk jokey e amanti della musica”.

Il cordoglio di Carlo Conti su Instagram

Il primo a scrivere parole di cordoglio sul dj è stato l’amico Carlo Conti, che su Instagram ha lasciato un messaggio molto toccante: “Oggi se ne è andato un pezzo di storia delle radio libere fiorentine. Un grande uomo, un grande dj, un grande esperto musicale. La sua discomania sarà sempre con noi“.

I follower di Carlo Conti sono vicini alle parole da lui espresse e commentano: “Che giornataccia…prima la Grande Franca Valeri ora Vincent….😔 Tristezza infinita condoglianze ad entrambe le famiglie 🙏💜 #francavaleri #djvincent” ma anche “R. I. P Vincent…. Quanti dischi mi hai consigliato quando venivo da Discomania e poi che classe e che sapienza non solo musicale….. Mi dispiace moltissimo”.

Se ne va un altro pezzo di storia dello spettacolo e intrattenimento italiano ma che in moltissimi ricorderanno con affetto e stima per l’amore con cui ha condotto per anni il suo lavoro.

