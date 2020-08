Una ragazza di 23 anni, Dora D’Asta, è scomparsa da tre giorni da Bagheria, in provincia di Palermo: numerosi gli appelli degli amici sui social network.

Ore di apprensione a Bagheria, comune in provincia di Palermo, dove da oltre due giorni non si hanno più notizie di una ragazza di 23 anni. Della giovane Dora D’Asta si sono perse le tracce da venerdì, quando ha preso parte ad una festa presso un lido di Trabia. I genitori non vedendola rientrare hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri e si susseguono sui social gli appelli di familiari e amici che hanno pregato chiunque avesse notizie di farsi avanti.

Palermo, ragazza di 23 anni scomparsa da tre giorni: l’appello degli amici sui social network

Una ragazza di 23 anni è scomparsa da tre giorni dopo aver preso parte ad una festa. La giovane è Dora D’Asta di Bagheria, comune in provincia di Palermo, di cui non si hanno più notizie da venerdì. Secondo quanto affermato da amici e familiari che hanno lanciato diversi appelli sui social, Dora sarebbe stata prelevata da casa da un’amica per recarsi ad una festa presso un lido di Trabia, in provincia di Palermo, ma non è più rientrata a casa. Preoccupati per il mancato ritorno, i genitori si sono recati dai carabinieri per presentare denuncia di scomparsa. Venerdì, al momento della scomparsa, la giovane indossava dei pantaloncini di colore nero e un top nero con una scritta dorata.

“Dora –scrive Richard, un amico della ragazza, sul proprio profilo Facebook lanciando un appello- è stata prelevata nel pomeriggio di venerdì da casa sua da una ragazza di Trabia di cui non si conosce il nome per poter partecipare a una festa che si teneva in un lido, ma non è più rientrata. Vi prego diamo un aiuto a questa famiglia. Se qualcuno sa qualcosa mi contatti“.

Un’altra amica della ragazza, Isabella, ha lanciato un appello sempre sui social chiedendo a chiunque avesse informazioni di rivolgersi al fratello Pietro.