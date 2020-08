Piacenza, muore nel Po per salvare il suo cane

Muore nel Po per salvare il cane: è un uomo di 42 anni di origini rumena che si è tuffato in soccorso del suo fedele amico. Inutile i soccorsi

Un altro uomo ha perso la vita in questa estate 2020 che è tristemente costellata di tragedie legate alle morti in acqua. Un uomo di Piacenza, ieri nel tardo pomeriggio, ha perso la vita nel Po. Si era tuffato per salvare il suo cane che era caduto nel fiume sotto il ponte della ferrovia. L’animale veniva trascinato dalla corrente del fiume e allora il suo padrone è prontamente intervenuto.

Aveva 42 anni ed era di nazionalità rumeno l’uomo che non ce l’ha fatta nonostante i soccorsi siano stati immediati. Il suo cane, invece, si è salvato ed è sopravvissuto grazie alla forza e al coraggio del suo padrone.

Muore nel Po per salvare il suo cane, inutile l’arrivo dei soccorsi

Questa la ricostruzione data da Piacenza Sera che ha raccontato l’immediatezza dei soccorsi da parte di alcuni amici che erano con il 42enne in riva al Po. Come lo hanno visto finire sott’acqua e non riemergere si sono tuffati per salvarlo.

Nel mentre sono intervenuti anche i sanitari del 118 e hanno praticato un lungo messaggio cardiaco. Poi anche i vigili del fuoco.

Nulla da fare anche il trasporto d’urgenza all’ospedale. È qui che l’uomo di origine romena è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Per capire bene le dinamiche dei fatti sulla vicenda indagano i carabinieri di Piacenza.

