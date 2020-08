Un ragazzo di 25 anni, ex campione italiano di kickboxing, è stato ritrovato morto nei pressi di un’abitazione sull’isola di Ponza. Indagano i carabinieri.

Tragedia sull’isola di Ponza, dove ieri un ragazzo di 25 anni è stato ritrovato senza vita. Il cadavere della vittima, Gianmarco Pozzi ex campione italiano di kickboxing residente a Frascati, sarebbe stato rinvenuto vicino ad una casa che il giovane aveva preso in affitto. Dai primi accertamenti dei carabinieri pare che il 25enne possa aver perso la vita cadendo dai terrazzamenti che portano al mare sui quali stava camminando. Una caduta fatale che gli sarebbe costata la vita. A far chiarezza sulle dinamiche dell’accaduto sarà l’esame autoptico già disposta dall’autorità giudiziaria.

Leggi anche —> Scomparsa ragazza di 23 anni: numerosi gli appelli sui social

Ponza, ex campione italiano di kickboxing ritrovato senza vita: indagano i carabinieri

Gianmarco Pozzi, ex campione italiano di kickboxing ed ora allenatore già da qualche anno, è stato ritrovato senza vita sull’isola di Ponza, dove lavorava come addetto alla sicurezza in una discoteca. Il corpo del 25enne, come riporta la redazione di Latina Today, è stato rinvenuto nei pressi di un’abitazione che aveva preso in affitto sull’isola laziale. Sul cadavere sono state trovate delle profonde ferite alla testa che sarebbero compatibili con una caduta.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, giunti sul posto, pare che il ragazzo possa essere precipitato da diversi metri mentre camminava sui terrazzamenti che portano al mare. L’ipotesi più accreditata al momento, dunque, sarebbe quella di un fatale incidente. Su quanto accaduto, riferisce Latina Today, stanno indagando, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, i militari dell’Arma di Ponza insieme ai colleghi della compagnia di Formia.

Leggi anche —> Due donne si suicidano a distanza ravvicinata e nello stesso modo: dramma in mattinata

Leggi anche —> Piacenza, muore nel Po per salvare il suo cane

A far chiarezza sul decesso del ragazzo, residente a Frascati, sarà l’autopsia che sarà effettuata nelle prossime ore presso l’istituto di medicina legale di Cassino. Diffusasi la notizia, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia dell’ex atleta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.