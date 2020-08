Ravenna, 40enne si tuffa in piscina e muore

Si tuffa in piscina e muore. I fatti riguardano un uomo di origine albanese che era in vacanza con famiglia e amici. Per lui fatale è stato un trauma cranico

Una nuova tragedia in questa calda estate 2020. La voglia di mare, libertà e ritrovata normalità dopo i mesi di lockdown pare abbiano incentivato gli incidenti in spiaggia e non solo. Diversi sono ormai gli episodi di cronaca di questi mesi estivi.

I fatti questa volta arrivano da Ravenna e riguardano un uomo di 40 anni di origini albanesi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si è tuffato in una piscina ed è morto poco dopo. Era in vacanza ospite hotel-residence Koko di Lido di Savio, sul litorale ravennate, con tutta la sua famiglia, compresa la moglie, ed alcuni amici.

Il tuffo in piscina è stato fatale. Era una comune sera di svago a bordo piscina con amici e familiari ma il tuffo dell’albanese non è andato bene. Dopo qualche minuto i presenti lo hanno vito emergere dall’acqua esanime. Una morte sul colpo per il 40enne.

Si tuffa in piscina e muore, la ricostruzione dei fatti

I tentativi di rianimare il 40enne albanese dopo che è riemerso esanime dalle acque della piscina sono stati vani. Fin da subito si è ipotizzato che la sua morta possa essere legata ad un trauma cranico.

Nell’hotel del ravennate sono intervenuti prima i paramedici in soccorso, poi anche i sanitari del 118 ed i carabinieri della vicina Stazione di Savio ma nulla ormai c’era da fare. L’episodio è avvenuto a tarda sera, dopo le 23.

Per il momento pare che la causa principale del decesso sia proprio da imputare al fatto che l’uomo avrebbe battuto la testa, forse sul fondo della piscina. Un tuffo spensierato e in allegria si è trasformato in una vera e propria tragedia.

