Due donne si suicidano a distanza ravvicinata e nello stesso modo: dramma in mattinata

Nella giornata di ieri, due donne si sono tolte la vita a Roma con le stesse modalità a distanza di un’ora, un terzo suicido è stato sventato dalla Polizia Locale.

Due suicidi nell’arco di un’ora si sono consumati nella giornata di ieri a Roma. Intorno alle 12:30, una donna di 54 anni si è gettata nel vuoto lanciandosi dal balcone di un palazzo nel quartiere Trionfale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 54enne, sopraggiunto sul colpo. Ad un’ora di distanza, con le stesse modalità, una 49enne si è tolta la vita precipitando dal quarto piano di un condominio, in zona Fidene. Anche in questo caso, il personale medico non ha potuto far nulla per la vittima, morta sul colpo.

Leggi anche —> Ravenna, 40enne si tuffa in piscina e muore

Roma, giornata di terrore: due donne si tolgono la vita a distanza ravvicinata, sventato un terzo suicidio

Due donne di 54 e 49 anni si sono tolte la vita con le stesse modalità a distanza di un’ora. È accaduto nella giornata di ieri, domenica 9 agosto, a Roma. Il primo dei due suicidi, come riporta la redazione di Leggo, si è consumato in via Jacopo Sagoleto, nel quartiere Trionfale. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 12:30, una 54enne è precipitata dal terzo piano di un palazzo finendo sull’asfalto. Lo staff medico del 118, giunto sul posto insieme agli agenti di Polizia, non ha potuto far nulla per la donna, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso, avvenuto sul colpo.

Alle 13:30 un dramma praticamente identico. Una 49enne si è lanciata dal quarto piano della sua abitazione, sita in via Tito Schipa, nel quartiere Fidene, precipitando al suolo. Come accaduto un’ora prima, i soccorsi del 118 che sono intervenuti in pochi minuti hanno potuto solo constatare il decesso della donna, anche in questo caso deceduta sul colpo.

Le salme delle vittime sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà stabilire l’eventuale esame autoptico.

Leggi anche —> Sparatoria nella serata, coinvolte almeno sei persone: morti e feriti

Un terzo suicidio è stato sventato dagli agenti della Polizia Locale che hanno salvato una donna colombiana di 38 anni che minacciava di gettarsi nel Tevere dal Ponte Garibaldi. La 38enne dopo essere stata calmata dagli agenti è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso.