Segni Zodiacali e amore: quali impiegano più tempo ad affezionarsi?

Quali sono i Segni Zodiacali più lenti quando si tratta di amore? Quali si affezionano con maggiore difficoltà? Scopriamolo insieme.

L’amore, si sa, non ha regole. Se è vero che gli opposti si attraggono è anche vero che senza una base di partenza comune è praticamente impossibile costruire qualcosa desinato a durare. Se buttarsi a capofitto in una relazione è quasi sempre controproducente, anche l’esitazione -quando si tratta di amore- difficilmente è un bene. L’amore è un’enigma che si dipana a partire da una costante ricerca di equilibrio. Scopriamo insieme quali sono i segni zodiacali che riscontrano più difficoltà in questo ambito. Quali si innamorano più lentamente.

I Gemelli

I nati Gemelli sono testardi ed orgogliosi, ma anche molto indecisi. La loro personalità duale li porta spesso ad esitare, mentre la loro eccessiva razionalità li fa apparire molto più freddi di quanto vorrebbero. Non è raro che antepongano la logica al sentimento.

Il Toro

Il Toro è estremamente insicuro, ma difficilmente lo darà a vedere. Ha un costante bisogno di amore ed attenzioni, ma anche una personalità abbastanza forte da negare tale bisogno. Inoltre, non importa quanto sia innamorato: se non è certo di potersi fidare del partner, non cederà alle sue avance.

La Vergine

I nati Vergine si vantano spesso di essere forti e indipendente e in un certo senso lo sono. Molto restii quando si tratta di amore, difficilmente si lasciano andare. Ma, attenzione: quando una Vergine si innamora, è molto difficile per lei uscirne. Potrebbe sviluppare una vera e propria ossessione per voi!

