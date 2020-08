Stefania Bonfadelli, chi è la figlia adottiva di Franca Valeri

È scomparsa a 100 anni l’attrice e sceneggiatrice Franca Valeri, accanto a lei fino all’ultimo giorno la figlia Stefania Bonfadelli che ha fatto una richiesta ben specifica al pubblico

Stefania Bonfadelli è la figlia adottiva, l’unica, di Franca Valeri. Classe 1967, è una cantante lirica e regista. La madre non ha mai mancato di riconoscere e sottolineare il suo immenso talento nel canto, invitando spesso il pubblico ad andarla ad ascoltare. Nel 1997 si fa notare come soprano in “I Puritani” di Vincenzo Bellini e la sua carriera proseguirà fino al 2009 prendendo parte a spettacoli diretti da Riccardo Muti, Placido Domingo e Seiji Ozawa. Si darà poi alla didattica fondando l’Accademia musicale Jacopo Foroni nella sua città Natale, a Viareggio. Qui sarà affiancata da numerosi artisti, come Bruno Campanella, Mariella Devia e Boris Petrushansky. Il 2016 segna l’anno del suo debutto alla regia in “Don Pasquale” e “Viaggio a Reims” a Tenerife.

LEGGI ANCHE -> Morta Franca Valeri. Addio a un’icona dello spettacolo italiano

Il rapporto tra Franca Valeri e la figlia Stefania

Franca Valeri rivelò solo nel 2014 di aver adottato Stefania una decina di anni prima. “Ora è la mia migliore amica“, aveva raccontato durante un’intervista. La cantante è sempre stata al suo fianco, anche durante gli impegni di lavoro. Negli ultimi tempi è stata lei a prendersi cura dell’attrice, che il 31 Luglio scorso ha compiuto 100 anni. “Ha conservato la sua ironia fino all’ultimo, è stata la sua chiave di vita fino alla fine“, l’ha ricordata così Stefania che ha cercato soprattutto negli ultimi mesi di proteggerla dai problemi, filtrando ad esempio le notizie sulla pandemia.

LEGGI ANCHE -> Buon compleanno, Franca Valeri: 100 anni in grande stile

Franca Valeri lascerà un grande vuoto nel mondo dello spettacolo, amata da quel pubblico che continuerà a mantenere vivo il suo ricordo. Stefania ha voluto comunicare un messaggio a tutti coloro che pensano di omaggiarla, magari inviando dei fiori alla famiglia. “Piuttosto che un omaggio di fiori fate una donazione al rifugio di cani abbandonati Franca Valeri onlus, lei ci teneva tantissimo“, ha dichiarato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter