Turista italiano muore alle Maldive: era arrivato da poche ore

Turista italiano muore alle Maldive durante la vacanza con la famiglia. Lo choc della moglie: “Eravamo arrivati da tre ore”

Arrivare alle Maldive e perdere la vita dopo poche ore per un malore. E’ accaduto sabato scorso ad un turista italiano di 45 anni, in vacanza nel paradiso asiatico con moglie e bambini. L’uomo, di Pordenone, ha avuto un malore mentre era in acqua. Almeno questa è l’ipotesi più accreditata visto che era in mare al momento della tragedia. “Se ne è andato sabato, in una delle meravigliose isole delle Maldive dove eravamo approdati non più di 3 ore prima per la nostra vacanza estiva”, ha affermato la povera moglie. “Non ci sono parole per descrivere lo choc del mare che lo ingoia e il suo corpo inerme sulla spiaggia mentre il medico tenta una disperata rianimazione cardio-polmonare”.

Turista italiano morto

Nonostante soltanto il 10% di italiani ha deciso di fare le proprie vacanze all’estero a causa dell’epidemia da coronavirus in corso, anche quest’anno non sono pochi gli episodi tragici accaduti fuori dai confini italiani. Alcune settimane fa è toccato a una ragazza di 18 anni perdere la vita in Grecia in un tragico incidente stradale. La giovane era di origini umbre ed ha perso il controllo della vettura che guidava dopo un incidente con un altro veicolo. Sempre nelle scorse settimane è stata registrata la scomparsa di un italiano di origini napoletane in Colombia.

In questo caso la vicenda è tinta di giallo visto che il ragazzo era in procinto di rientrare e aveva accennato alla madre, durante una telefonata, di essersi messo in una situazione spiacevole.