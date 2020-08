Viviana Parisi, ritrovato il corpo irriconoscibile: le cause

Dopo giorni di ricerche il corpo della dj Viviana Parisi è stato ritrovato in una zona boschiva nei pressi dell’autostrada che l’aveva vista sparire nel nulla lo scorso 3 Agosto

Il terribile risvolto della sparizione di Viviana Parisi, il cui corpo è stato ritrovato l’8 Agosto, cinque giorni dopo la sua sparizione. La dj a seguito di un tamponamento sull’Autostrada Messina-Palermo si era allontanata dal punto dell’incidente e di lei si erano perse le tracce. Le ricerche proseguono per il figlio della donna, Gioele, che aveva intrapreso il viaggio insieme alla madre quella mattina.

Il corpo irriconoscibile di Viviana Parisi

I Vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo di Viviana Parisi in una zona di boscaglia a pochi chilometri dall’autostrada. Non è stata data immediatamente la notizia del ritrovamento perchè hanno trovato difficoltà nel riconoscerla sebbene molti indizi portavano a pensare fosse lei, come gli abiti e una collana. Il corpo è stato pero’ trovato in fase di decomposizione, il volto sfigurato probabilmente a causa delle condizioni climatiche e del caldo torrido di quei giorni. Alcuni animali selvatici del posto avrebbero causato poi altri danni. La fede nuziale con l’incisione “Daniele e Viviana 2013” non ha tolto pero’ alcun dubbio. L’autopsia darà maggiori informazioni, aiutando le indagini a capire forse meglio quello che è accaduto alla donna. Nel frattempo continuano le ricerche del figlio Gioele, 4 anni, scomparso insieme alla madre quella mattina del 3 Agosto scorso.

