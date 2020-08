Wanda Nara prende il sole in piscina: il costume è micro, che spettacolo – Foto

Wanda Nara sfoggia un fondoschiena perfetto mentre prende in piscina: il costume è micro e lo spettacolo è assicurato, foto.

Visualizza questo post su Instagram Amo los atardeceres en casa .. #nofilterneeded 🌲 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 10 Ago 2020 alle ore 8:43 PDT

Wanda Nara sfoggia un fondoschiena perfetta sui social lanciando una frecciatina a tutti i suoi followers. “Amo i tramonti a casa, no filtri”, scrive Wanda Nara nella didascalia che accompagna la foto in cui, in piscina, sdraiata su un materassino a pancia in giù, prende il sole e si rilassa cercando un po’ di fresco in acqua per combattere il caldo di questi giorni.

Sorridente e con un costume intero, la moglie di Mauro Icardi scatena l’entusiasmo dei fans che apprezzano sempre di più le forme della Icardi che, dopo cinque gravidanze, sfoggia un fisico spettacolare collezionando più di 100mila like in poco più di due ore.

