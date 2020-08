Alessandra Amoroso, vestitino sexy, gambe bellissime: unica – FOTO

Alessandra Amoroso in versione total blu e un caschetto biondissimo incanta il pubblico di Instagram e non solo, applausi per lei

Alessandra Amoroso è una delle regine indiscusse dell’estate 2020. La bella cantante salentina sta spopolando con il suo ultimo tormentone “Karaoke”, la hit che sta facendo ballare grandi e piccoli, cantata in collaborazione con i Boomdabash.

La canzone è in testa nella classifica delle hits per l’estate 2020. Il videoclip ufficiale del pezzo è tra i trends di Youtube e si avvia a raggiungere i 50 milioni di visualizzazioni in sole 6 settimane dal lancio. E poi ci sono i balletti che spopolano su Instagram e Tik Tok, per non parlare delle innumerevoli Stories che cantano tutte a suon di “Karaoke Guantanamera”.

Dal canto suo Sandrina si gode il bel momento e torna anche sul palco in questa ottima estate. Torna a cantare dal vivo e a rivedere il suo pubblico tanto amato. Tutti si scatenano a suon del tormentone del momento ma anche di quello dello scorso anno “Mambo salentino” cantata sempre insieme ai Boomdabash.

E anche negli show live Sandrina incanta tutti con i suoi look sempre più bella e sensuale.

LEGGI ANCHE —> Paola Di Benedetto , una dama bianca sensuale, che fisico esemplare – FOTO

Alessandra Amoroso non si ferma, sempre più sensuale nei suoi live