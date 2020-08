Barbara D’Urso a nanna con un amico mai visto prima, che dolcezza – FOTO

Barbara D’Urso su Instagram lancia una buonanotte speciale: sensuale e senza trucco e in compagnia del suo nuovo “fidanzato”

Visualizza questo post su Instagram Ho sonno 😴😜 #hot #summer #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 10 Ago 2020 alle ore 4:11 PDT

Barbara D’Urso, lavoratrice instancabile, si gode le sue meritatissime vacanze dopo un fine di stagione non facilissimo a causa delle restrizioni sui programmi per via del coronavirus. Lei ha resistito e anche sola e senza pubblico è andata avanti con alcuni dei suoi programmi informando e intrattenendo il pubblico. E presto tornerà in tv proprio con i suoi appuntamenti che sono diventati ormai fissi per i telespettatori che la seguono sempre.

Il 7 settembre sarà la volta di Pomeriggio Cinque, e solo una settimana dopo ripartirà Domenica Live, il programma della domenica pomeriggio interrotto a causa dell’emergenza sanitaria. Nei palinsesti Mediaset è previsto anche il ritorno del format serale Live – Non è la D’Urso.

Lavoro dunque Barbara ne ha da fare ma prima di tornare in tv si rilassa e si gode la sua estate, da single. Lei lo ribadisce ma lo mostra anche sui social. Fisico statuario, perfetto e abbronzatissimo nonostante i suoi 63 anni e la foto in piscina fa il giro del web. Ieri sera poi Carmelita ha dato a tutti una buonanotte diversa dal solito.

Barbara D’Urso, senza trucco una buonanotte speciale