Belen contro Maria De Filippi. Il motivo? Sempre lui – VIDEO

Belen risponde in maniera originale ma diretta a Maria De Filippi che si era lasciata andare pubblicamente a delle dichiarazioni sulla show girl e la crisi con il marito

La diatriba tra Belen e il marito Stefano De Martino sta tenendo banco sui rotocalchi rosa di quest’estate 2020. Tra dichiarazioni pubbliche a mezzo Instagram, paparazzate su yacht da sogno e location vacanziere, tra presunti flirt da parte di entrambi e frecciatine varie, emergono sempre nuove tinte di gossip.

Le persone coinvolte in questo scontro, loro malgrado, sono molteplici. Innanzitutto il piccolo Santiago, il figlio di 7 anni nato dall’unione tra la modella e il ballerino. Di certo è lui a farne le spese maggiori. Non è mai facile per un bambino affrontare la separazione dei genitori, ancor più complicata è la situazione quando entrambi sono personaggi noti, la cui vita è sempre sotto i riflettori dello show business.

𝙸𝚋𝚒𝚣𝚊

Ad essere coinvolta è stata anche la presentatrice Alessia Marcuzzi, indicata all’inizio come nuova fiamma di De Martino. A quanto pare sono tutte dicerie. Si sta godendo delle meravigliose vacanze con il marito, Paolo Calabresi Marconi, e figli al seguito.

Belen e De Martino. Cosa ha detto Maria De Filippi

Tu, la mia gioia più grande

Una persona che invece è entrata consapevolmente nella telenovela di quest’estate è Maria De Filippi , la quale ha palesato in un’intervista alla rivista Gente la possibilità di De Martino di farsi perdonare dalla moglie.

La risposta di Belen non ha tardato ad arrivare. La modella argentina ha scelto un metodo molto originale per rispondere alla De Filippi. Sulle sue Instagram Stories ha intonato un pezzo della celebre canzone di Gianluca Grignani, “La mia storia tra le dita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 13 Lug 2020 alle ore 12:59 PDT

Il pezzo ad un certo punto recita le suguenti parole: “Ricorda che un uomo a volte va anche perdonato.” Arrivando a cantare proprio questa parte, Belen si è fermata e ha detto un eloquente: “No”.

eb) in data: 8 Ago 2020 alle ore 9:01 PDT

Qualsiasi siano i problemi tra Belen e Stefano De Martino possiamo trarre decisamente delle conclusioni: 1) le possibilità di una riconciliazione si fanno sempre più sottili; 2) i retroscena e le evoluzioni della vicenda appartengono solo a loro.

