Decreto agosto, il nuovo calendario delle tasse per le Partite Iva

Tra le misure più importante nel Dl agosto il rinvio delle scadenze fiscali per tasse e contributi sospesi durante il lockdown: il calendario

Novità fiscali dal Dl agosto per i titolari di Partita Iva. E’ stato deciso il rinvio dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie. Rinvio delle tasse di novembre per per lavoratori autonomi, Isa e forfettari. Quindi le imposte sospese a marzo, aprile e maggio potranno essere rateizzate per la metà. Previsti versamenti senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme sospese. E’ possibile pagare in un’unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino a 4 rate mensili di pari importo. Il restante 50%, senza sanzioni e interessi, potrà essere spalmato fino a un massimo di 24 rate; la prima rata scade il 16 gennaio.

Decreto agosto, nuove scadenze

Per i soggetti Isa e gli autonomi in regime forfettario che hanno subito perdite superiori al 33% arriva la proroga dei termini per la seconda rata da versare entro il 30 aprile 2021. Un decreto che dà modo di respirare alle attività e agli autonomi che dovrebbero pagare le tasse riferite all’anno 2019. In tal modo potranno spalmare nel tempo i contributi da versare alle casse dello Stato e avere modo di riprendere l’attività con maggiore continuità.

Nello stesso tempo si sta pensando di modificare l’irpef e renderla più equa. Si vuole tagliare l’importo delle tasse della classe media, che negli ultimi decenni ha visto pian piano diminuire sempre più il potere di acquisto nonchè la pressione fiscale.

M.P.