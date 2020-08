Federica Panicucci si gode le vacanze in Puglia in compagnia del marito Marco e dei loro due figli.

Una cosa che sicuramente non manca a Federica Panicucci è il sorriso smagliante. La conduttrice di Mattino 5 è nota per il suo carattere solare e per il suo inesauribile entusiasmo. Dopo la chiusura della stagione televisiva, la Panicucci si è trasferita per un certo tempo a Forte dei Marmi, per poi spostarsi in Puglia, insieme a tutta la famiglia. Clicca su “successiva” per vedere l’ultima foto che ha pubblicato!

Federica Panicucci, la sua rilassante vacanza in Puglia