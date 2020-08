Giovane ragazzo travolto e ucciso davanti agli occhi degli amici

Belluno, giovane muore schiacciato da un masso. Il 16enne trasportato in elicottero in ospedale, è morto in seguito alle ferite riportate

BELLUNO – Tragedia nel comune di Santa Giustina, Belluno. Alessio Bortuluzzi di 15 anni è stato travolto e ucciso nel tardo questo pomeriggio da un masso della scogliera di rinforzo dell’argine del fiume Piave.

Secondo le prime dinamiche Alessio si trovava in compagnia di alcuni amici che volevano fare un bagno sul fiume Piave quando l’enorme sasso si è spostato improvvisamente intrappolandolo senza possibilità di scampo.

I soccorritori giunti nei pressi della cartiera Reno De Medici di Santa Giustina dove si trovava il ragazzo con gli amici hanno accertato subito che le sue condizioni erano molto critiche. I vigili del fuoco con un argano hanno imbragato e sollevato il masso per liberare Alessandro. Trasportato in elicottero all’ospedale insieme alla madre, accorsa sul luogo dell’incidente, all’ospedale di Belluno, il giovane è morto per la gravità delle ferite riportate.

I carabinieri della compagnia di Feltre ora spetta il compito di ricostruire la dinamica e valutare eventuali responsabilità di terzi nell’accaduto.

