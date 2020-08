Quando la chitarra di una leggenda come Jimi Hendrix viene messa all’asta non ci si può stupire delle cifre da capogiro che verranno offerte per averla, come è accaduto per la sua Japanese Sunburst

Tra i più grandi chitarristi di tutti i tempi, considerato da molti il più grande, c’è lui: Jimi Hendrix. Una leggenda che rinnovò la musica rock con l’utilizzo della chitarra elettrica. Proprio una delle sue chitarre è stata recentemente messa all’asta al prezzo base di 50mila dollari. Si tratta della sua inseparabile Japanese Sunburst, con la quale infiammò i club del Tennesse.

Jimi Hendrix, la rara chitarra venduta a un prezzo da capogiro

Il fratello di Jimi, Leon Hendrix, ha raccontato la storia legata a questa particolare chitarra. Dopo averla utilizzata in Tennesse l’artista la portò con sè a New York dove la lasciò nel 1966 quando decise di trasferirsi a Londra. È lì che morì solo quattro anni più tardi, nel Settembre del ’70. La Japanese Sunburst rimase quindi nell’appartamento di uno dei suoi migliori amici nella città americana. Un raro pezzo da collezione non solo per i fan del chitarrista ma anche per tutti gli appassionati di musica. L’asta di vendita si è conclusa in pochissimi giorni e partendo da 50mila dollari la cifra finale spesa dall’acquirente ammonta a 216mila dollari, tasse comprese. Oltre a ricevere la chitarra avrà anche modo di incontrare di persona Leon Hendrix il quale firmerà la lettera ufficiale di provenienza.

