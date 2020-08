La piccola Lavinia è volata in paradiso. L’addio dei genitori

La piccola Lavinia è volata in paradiso. La bimba di 8 anni era affetta da una malattia rara: l’addio commosso dei genitori.

Da giorni lottava per la vita. Poi l’annuncio straziante dei genitori sui social: “La nostra piccola Bubi ha guadagnato un passaggio per il paradiso”.

Lavinia era affetta da una rara malattia genetica, la Mucolipidosi II, per cui era seguita dall’Hospice Pediatrico di Padova. Si tratta di una malattia lisosomiale a progressione lenta, caratterizzata da ritardo nella crescita, anomalie scheletriche, dismorfismi facciali, cute rigida, ritardo nello sviluppo e cardiomegalia.

Qualche giorno fa la piccola Lavinia ha avuto un arresto respiratorio, come raccontato dai genitori sulla pagina social. Ha lottato a lungo ma, purtroppo, non ce l’ha fatta. Ieri, lunedì 10 agosto, Lavinia è volata in paradiso, lasciando un vuoto incolmabile.

L’addio straziante

L’annuncio del suo triste addio è stato dato dalla mamma e dal papà sulla pagina Facebook dedicata alla piccola “In cammino per Lavinia – Walking for a cure”: «L’amore che doni resta per sempre. Buon viaggio amore…A presto. La tua mamma e il tuo papà» è stato il commovente post dei genitori.

In risposta all’arresto respiratorio di Lavinia, qualche giorno fa, tantissimi hanno inviato messaggi di affetto e di sostegno alla famiglia. I genitori hanno risposto con un post che recita: «I vostri messaggi e il vostro affetto ci arrivano come un’onda e ci sostengono, grazie davvero».

