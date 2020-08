Nuova vita per Clio MakeUp e famiglia, addio agli Stati Uniti

Dopo dodici anni, Clio MakeUp lascia la Grande Mela per tornare in Italia. Il rientro era già in programma, ma la pandemia ha spostato il viaggio

La decisione e la data per la ripartenza sono già state prese: il 1° settembre 2020. È famosa in tutto il mondo, ma ha un grandissimo seguito in tutta Italia. Clio MakeUp, all’anagrafe Clio Zammatteo, 37 anni di Belluno, e mamma di Grace, 3 anni, e di Joy, nata in piena pandemia il 22 aprile 2020, ha deciso con il marito Claudio Midolo di ritornare in Italia.

La decisione dopo ben 12 anni nella Grande Mela. Era partita appena ventenne e in poco tempo è diventata Oltreoceano una beauty influencer seguitissima con una community di beauty addicted di 3 milioni di followers su Instagram. Negli anni ha anche lanciato il suo brand e creato un’azienda che fattura 9 milioni di euro con 35 dipendenti.

Com’è maturata la decisione di tornare in Italia?