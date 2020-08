Ricordate Suor Cristina di The Voice? Ecco la sua vita oggi a 33 anni

Suor Cristina si è fatta conoscere a livello internazionale per la sua partecipazione a The Voice of Italy. Molte polemiche su di lei, ma oggi cosa fa?

Suor Cristina, la suora dalle doti canore incredibili, è stata una vera celebrità in Italia. Ha conquistato tutti, e non solo nel nostro Paese, grazie alla sua voce che l’ha resa celebre a livello internazionale.

La sua notorietà è arrivata con la partecipazione del talent show The Voice of Italy come concorrente della squadra capitanata da J-Ax. La religiosa, membro dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia, ha sbaragliato tutti ed è arrivata dritta alla vittoria.

Straordinaria è stata la sua esibizione in “Like a Virgin” di Madonna senza poi contare la sua performance in “No One” di Alicia Keys tanto che nel 2014 è stato il quarto video più visto su YouTube a livello mondiale.

La sua presenza nel talent fin da subito ha fatto scalpore e molto si è parlato di lei, anche perché alla fine dei conti Suor Cristina piaceva tanto. Ma di lei poi si sono perse le tracce. Cosa fa e com’è oggi la suora dalle doti canore fuori dal comune?

LEGGI ANCHE —> La Vita è bella, il piccolo Giosuè oggi ha 28 anni:…

Suor Cristina, cosa fa oggi a 33 anni