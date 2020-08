Romina Power, nuovo taglio di capelli, non sembra lei – FOTO

Romina Power cambia look ed è quasi irriconoscibile sul set del nuovo film che la vede protagonista, la foto emersa la ritrae con un taglio di capelli completamente differente

Il regista Guillermo Del Toro, vincitore premio Oscar per il film “The Shape of Water“, ha voluto Romina Power per il suo prossimo progetto cinematografico. Si tratta del remake di “La fiera delle illusioni” nel quale il protagonista fu proprio il padre di Romina, Tyrone Power. Si intitola “Nightmare Alley” e vedrà la cantante affiancare nomi del calibro di Bradley Cooper e Cate Blanchett. Si tratterà di una pellicola thriller, quasi horror, ha dichiarato il regista e racconterà la storia di un giostraio che manipolerà le persone insieme alla compagna psichiatra.

Romina Power irriconoscibile sul set

La partecipazione di Romina Power ha stupito tutti, incuriosendo il pubblico sul ruolo che la cantante avrà all’interno del film. Nel frattempo una foto dal set rivela il suo look che la rende quasi irriconoscibile. Sono in realtà i capelli a cogliere in inganno, la folta chioma bionda è stata infatti sostituita da un cascetto mosso scuro. Il look è ispirato agli anni ’40 come denota anche l’elegante vestito che indossa. In quello è sempre Romina, il portamento e l’eleganza sono due caratteristiche che non le sono mai mancate anche fuori dal set.

Non è la prima volta che la cantante si ritrova a prendere parte a un progetto cinematografico. Anzi proprio un film, “Nel Sole”, le permise di incontrare Albano Carrisi. Ed è proprio quest’ultimo a dichiarare la sua felicità di rivedere Romina sul set. “Il cinema ce l’ha nel sangue“, ha rivelato.

