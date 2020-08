Segni Zodiacali, che cos’è l’ascendente e a cosa serve?

Segni Zodiacali, che cos’è l’ascendente di un segno? Come si calcola e come influenza le nostre vite? Scopriamolo insieme.

Quante volte, parlando di Astrologia, ci è stato chiesto “Qual è il tuo ascendente?” e non avevamo la minima idea di cosa rispondere? L’Astrologia non è certo una scienza esatta, ma è sicuramente molto affascinante e ha interessanti connessioni con ciò che ci costituisce nel profondo, con le nostre virtù e le nostre debolezze. E anche se molto spesso le previsioni degli oroscopi non si avverano, altrettanto spesso ci sarà capitato di rivederci in una delle tante caratteristiche del nostro segno, di scoprirci simili -nel profondo- a qualcun altro nato nel nostro stesso periodo. Ma cos’è, appunto, un ascendente? E come ci influenza?

Segni Zodiacali, cos’è l’ascendente?

Tecnicamente, un ascendente è il punto d’incontro tra l’orizzonte e l’ellittica (il percorso apparente che il sole fa nel cielo). Esso indica quale Segno Zodiacale si trovava nella stessa posizione del sole nel momento in cui siamo nati. Secondo l’Astrologia, l’ascendente rappresenta il “sé esteriore”, quello che viene mostrato agli altri, la prima impressione che diamo. Calcolare l’ascendente è molto complicato e richiede la conoscenza del luogo, ma soprattutto dell’ora precisa in cui si è nati. Tuttavia, se siete in possesso di queste importanti informazioni, potrete farlo comodamente con una delle tante funzioni presenti su internet.

Ovviamente, quando ascendente e segno zodiacale coincidono, le caratteristiche del segno zodiacale ne escono rafforzate. È una cosa rara, ma succede.

