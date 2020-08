Shaila Gatta, l’addominale spacca, “tartaruga” sensuale, che bomba FOTO

Addominale e tartaruga da far perdere la testa quelli mostrati da Shaila Gatta in bikini nella sua foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram

Dopo aver festeggiato il suo compleanno in Costa Smeralda in Sardegna, Shaila Gatta si è ora spostata in Toscana. Lo testimonia con la sua foto più recente pubblicata tramite il proprio profilo Instagram. Un’immagine molto apprezzata dai fan che hanno subito inondato il post in questione di ‘like‘ (quasi 25mila) e commenti di apprezzamento (più di 200) in appena 5 ore dalla sua pubblicazione.

Si tratta di un’ennesima conferma sul fatto che sono moltissimi i fan che aspettano quotidianamente nuovi contenuti postato dalla ragazza sul social network. Tanto per darsi un’idea della grandezza del suo pubblico, si tratta di oltre 652mila follower. Un numero molto rilevante, ma non sorprendente. Infatti non è una ragazza qualsiasi, ma la bellissima e bravissima Velina mora di Striscia La Notizia.

