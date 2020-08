Una mamma per amica, ricordate Luke? Oggi ha 61 anni, irriconoscibile – FOTO

Una mamma per amica, ricordate Luke? Oggi ha 61 anni, irriconoscibile. La sua storia con Lorelai ha fatto sognare tutto il mondo, ecco com’è dopo tutti questi anni

Una mamma per amica è stata una delle serie tv più amate da tutto il mondo. Il rapporto speciale tra Lorelai e Rory ha fatto sorridere, emozionare, divertire tutti, grandi e piccini. Un legame speciale tra mamma e figlia che resta indelebile nel tempo. Nel corso della serie, le due crescono insieme ed entrambe hanno diverse relazioni. Lorelai in particolare ha due storie importanti: una con il padre di sua figlia, Christopher, e l’altra con Luke, con cui poi finisce per stare. Luke era il proprietario del locale dove ogni giorno andavano a mangiare, e l’uomo per Rory è una sorta di papà.

Era Luke in Una Mamma per Amica, dopo vent’anni ecco com’è diventato

Ad interpetare Luke, era Scott Patterson. Come dimenticarlo? Con il suo cappellino messo al contrario, le camice a quadri e il suo amore per Lorelai che nel tempo non è mai scemato. Nel revival lo abbiamo visto coronare il suo sogno d’amore: i due si sono finalmente sposati, dopo tanti anni che hanno passato a gravitarsi attorno. Oggi Scott ha 61 anni, su Instagram è seguito da 219mila persone che erano appassionate alla serie e che non lo hanno mai dimenticato.

Sui social pubblica sempre foto che ricordano quel periodo magico della sua vita, in cui ha interpretato un ruolo che lo ha reso indimenticabile.

