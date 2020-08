Valentina Vignali in bikini mostra un lato B da urlo – FOTO

Valentina Vignali, la 29enne cestista e modella posta su Instagram una foto del suo lato B, migliaia gli apprezzamenti e like

Valentina Vignali, posta su Instagram una foto che ha fatto letteralmente impazzire i follower; raggiungendo quasi 68 mila like. La foto, scattata in Toscana, immortala il fisico asciutto e armonioso della bella cestista.

Scattata di spalle, quello che emerge dalla foto è certamente un lato B notevole, degno di una sportiva e frutto di numerosi allenamenti.

Il suo bikini giallo sottolinea ancora di più la sua pelle abbronzata creando un accostamento perfetto.

I capelli, raccolti in una coda concludono con stile il suo look. La coda, non a caso, è stata proclamata come must have della stagione estiva 2020; semplice per il giorno e con degli accessori vistosi durante la sera.

Valentina Vignali, vita privata

Sempre presente con la Vignali il fidanzato, il fotografo Lorenzo Orlandi col quale è impegnata dal 2019, dopo una lunga relazione avuta con il collega, il cestista Stefano Laudoni.

Il suo profilo Instagram è come un diario di viaggio; condivide con i suoi 2,3 milioni di follower quest’estate italiana, tra acque limpide e paesaggi mozzafiato.

