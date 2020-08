Vicenza, aggressione tra un poliziotto e un ragazzo di colore. Il VIDEO è virale

Un agente di polizia tenta di immobilizzare un ragazzo di 21 anni di origine cubana stringendolo al collo. Il fatto ieri a Vicenza, e il video diventa virale

Nel pomeriggio di ieri a Vicenza, precisamente in Piazza Castello, è stato fermato dalla polizia un ragazzo di colore e preso per il collo da un poliziotto, il video dell’aggressione sta diventando virale nella rete e le immagini rimandano subito allo scorso 25 maggio.

Il video è stato girato dagli amici del ragazzo e pubblicato quasi istantaneamente in rete. Il ragazzo è agli arresti domiciliari ora perché accusato di lesioni e resistenza al pubblico ufficiale e domani sarà processato per direttissima. Dalla Questura di Vicenza fanno sapere che il ragazzo aveva interferito durante un’operazione di polizia insieme ad alcuni amici e che si era rifiutato di fornire le proprie generalità.

Si è ovviamente parlato subito di razzismo, con la mente allo scorso 25 maggio, il giorno in cui a Minneapolis venne fermato e ucciso dalla polizia con un blocco forzoso al collo George Floyd. Con questo rimando il video è stato subito pubblicato su Instagram con un appello agli utenti di “condividere questo atto di razzismo tutti uniti”.

Per il Questore di Vicenza Antonino Messineo però “non c’è nessun razzismo” anche se verranno fatti tutti gli accertamenti del caso per comprendere meglio la dinamica dei fatti.

La dinamica dell’aggressione a Vicenza

La stampa locale spiega che l’ufficiale di polizia avrebbe aggredito il ragazzo – Denis Jasel Guerra Romero, un 21enne di origini cubane residente a Sarcedo – dopo averlo richiamato per schiamazzi e imprecazioni. Dal video non è chiaro quale sia stato lo scambio di battute tra i due soggetti.

Nelle immagini si vede soltanto il ragazzo allontanarsi dal poliziotto dopo un primo confronto e l’ufficiale di polizia inseguirlo e afferrarlo dal collo, tra le gride degli altri ragazzi presenti al momento. A separare i due è stato il collega dell’ufficiale di polizia.

Dalla Questura di Vicenza spiegano che sono stati prodotti diversi video e in uno di questi si vede l’agente prendere il 21enne prima per un braccio e poi per il collo solo dopo che questo non si era fermato al suo ultimatum. L’agente ha riportato un’escoriazione con una prognosi di tre giorni mentre il ragazzo è stato preso da una seconda volante dopo essere scappato e posto alla detenzione domiciliare.

Il video è diventato subito virale sui social network. “Tutto è criticabile, tutto può essere oggetto di approfondimento interno. E tutto sarà oggetto di verifica” assicura il Questore di Vicenza Antonino Messineo.

