Wuhan, si riparte con il sorriso e i traumi post covid

A Wuhan torna a splendere il sole. Dopo otto mesi la gente torna a sorridere. La ripartenza fa i conti con i mostri che lasciato il nemico invisibile

Sono passati otto mesi dall’arrivo di quel mostro che ha sconvolto la vita ad ognuno di noi. Oggi finalmente Wuhan, la capitale della provincia di Hubei e la città più grande della Cina centrale, il ground zero del coronavirus, torna a sorridere. La normalità è sempre più vicina e la gente torna in strada a ballare, a comunicare l’uno con l’altro, a riscoprire il profumo della vita. “Mi godo ogni giorno come se fosse l’ultimo, non voglio preoccuparmi troppo”, racconta un residente.

Wuhan, il sole batte più forte ma il trauma rimane