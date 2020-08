Alessandra Amoroso, bikini sexy e seno in vista per festeggiare gli anni – FOTO e VIDEO

Alessandra Amoroso ha condiviso poco fa un video e quattro foto in cui ringrazia tutti per il suo compleanno passato alla grande in famiglia con tanta allegria

La bravissima cantante Alessandra Amoroso ha condiviso su Instagram un video e tre foto del suo compleanno trascorso in famiglia con allegria. L’artista, originaria di Galatina, infatti è in vacanza in Puglia dai familiari. Nelle foto pubblicate indossa un bellissimo costume, un bikini per l’esattezza, nero, che mette in risalto le sue curve e soprattutto il suo Lato A. Una Alessandra molto in forma e abbronzata. Nella prima foto sorride davanti alla sua torta di compleanno e in primo piano c’è proprio il suo seno: indossa, oltre al bikini nero, un cappellino di paglia e sfoggia un sorriso ammaliante.

Alessandra Amoroso in famiglia per il suo compleanno