Partirà tra poco ‘È sempre Mezzogiorno’, la nuova trasmissione di Antonella Clerici su Rai 1. E lei è in cerca di concorrenti. I requisiti per partecipare.

Visualizza questo post su Instagram E’ sempre mezzogiorno😀 Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 12 Ago 2020 alle ore 1:32 PDT

Partirà tra un mese all’incirca il nuovo programma di Antonella Clerici. Il ritorno della conduttrice televisiva originaria di Legnano avverrà nei primi giorni di settembre con un format tutto nuovo. Il titolo sarà ‘È sempre Mezzogiorno’ e riguarderà la cucina ma non solo. Il programma va a sostituire ‘La Prova del Cuoco’, che finisce in soffitta dopo ben 20 anni di messa in onda. In 18 dei quali proprio la Clerici ha tenuto con enorme successo le redini della trasmissione.

LEGGI ANCHE –> Tokyo de ‘La Casa di Carta’: Sei FOTO, una più bella dell’altra

Ma dopo gli ultimi due anni altalenanti e non sempre soddisfacenti targati Elisa Isoardi – che comunque ce l’ha messa tutta per ottenere un buono share – la dirigenza di Rai 1 ha optato per un cambiamento radicale. ‘È sempre Mezzogiorno’ nasce proprio da un concept ideato dalla Clerici, che si era confrontata in proposito con alcuni dirigenti della Televisione di Stato. Ed ecco che ora è giunta l’opportunità di mettere in pratica questo progetto. Adesso proprio Antonellina si rivolge ai suoi fans.

LEGGI ANCHE -> Alessia Marcuzzi, sguardo da studentessa sexy, i fan insorgono -FOTO

Antonella Clerici, casting per ‘È sempre Mezzogiorno’: “Fatevi avanti”