Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, lato A da 10 e lode: fan notano un dettaglio – Foto

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele amiche per la pelle: in vacanza, posano in bikini mettendo in mostra il lato A e i fan notano un dettaglio, foto.

Visualizza questo post su Instagram Hermanita🏜 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 12 Ago 2020 alle ore 7:35 PDT

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele amiche per la pelle. La figlia di Eros Ramazzotti e Pino Daniele sono legate da un rapporto d’affetto lungo e profondo. Insieme, si confortano, si sostengono cercando di superare le varie difficoltà della vita, ma trascorrono anche i momenti più spensierati come le vacanze.

In questo momento, si stanno rilassando insieme ad altri amici e a Goffredo Cerza, il fidanzato della Ramazzotti che, su Instagram, ha dedicato all’amica un bellissimo pensiero. Entrambe posano in bikini, con Sara più abbronzata rispetto alla Ramazzotti che scrive semplicemente “Hermanita”. Ad attirare l’attenzione dei fans, però, non è solo l’amicizia tra le due ragazze, ma un dettaglio fisico di Sara Daniele.

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, l’incredibile somiglianza con il padre della figlia di Pino Daniele

Tra Sara Daniele e Aurora Ramazzotti c’è un affetto che diventa sempre più grande. I fans della Ramazzotti hanno però notato l’incredibile somiglianza tra Sara e il padre. “Sara è uguale al papà ”, scrive un utente. “Sara incredibilmente uguale al tuo grande papà Pino. Siete bellissime”, scrive un altro. E ancora: “Sara è la fotocopia di Pino Daniele”, “Guardo Sara e vedo il grande Pino. Siete stupende”.

Visualizza questo post su Instagram Se ti fa ridere…🙃 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 8 Ago 2020 alle ore 10:24 PDT

Aurora, dunque, sta trascorrendo le sue vacanze con due delle persone più importanti della sua vita ovvero l’amica Sara che per lei è come una sorella e il fidanzato Goffredo.

