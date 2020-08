Bianca Guaccero, la più bella della Puglia: bikini mozzafiato tra i trulli – Foto

Bianca Guaccero, bellissima come la sua Puglia: in bikini tra i trulli, sfoggia un fisico spettacolare tirando fuori la sua energia.

Visualizza questo post su Instagram Energia dei colori… silenzi di cicale… respiri di pace. #puglia Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 12 Ago 2020 alle ore 1:05 PDT

Bella, solare ed energica come la sua Puglia. Le vacanze nella sua terra continuano per Bianca Guaccero che regala spesso ai fans foto e video in cui si mostra serena, felice e soprattutto in splendida forma come dimostra la foto qui in alto. In posa tra i trulli, con un bikini che mette in risalto il fisico allenato e snello, la Guaccero si conferma una delle donne più belle non solo della Puglia, ma anche dell’Italia.

“Energia dei colori… silenzi di cicale… respiri di pace“, scrive la Guaccero su Instagram posando come una diva e incantando tutti i suoi fans.



“Sei meravigliosa… Sei una super donna e mamma… È bellissimo sentire il rumore degli uccellini e stare in pace con la natura… Ti voglio un mondo di bene”, è il messaggio di una fan. “Super top”, “Che bomba sexy”, “Stupenda”, aggiungono altri.

Bianca Guaccero, la dedica alla figlia Alice