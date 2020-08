Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo per l’attacco: nel mirino un giocatore di Serie A

Il centravanti dell’Atalanta Duvan Zapata è entrato nel mirino della Juventus divenendo il primo obiettivo di calciomercato dei bianconeri.

La Juventus è a lavoro sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione. Tra i tanti nomi accostati ai bianconeri, uno sembra essere finito in cima alla lista dei desideri della società. Il giocatore in questione è Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta classe 1991 che sembra essere il profilo giusto per sostituire Gonzalo Higuain, il cui addio sembra ormai certo. Secondo alcune indiscrezioni, la dirigenza della Juve avrebbe già mosso i primi passi per intavolare una trattativa presentando una prima offerta che, però, è stata rifiutata.

Calciomercato Juventus, il primo obiettivo per l’attacco è Duvan Zapata dell’Atalanta

La Juventus si sta muovendo sul calciomercato in vista della nuova stagione. L’obiettivo della società bianconera è quella di affidare al nuovo tecnico Andrea Pirlo una rosa competitiva su tutti i fronti, soprattutto quello europeo. Tra i tanti nomi accostati alla Vecchia Signora, uno sembra essere quello che in questo momento piace di più alla dirigenza e all’allenatore. Si tratta del centravanti dell’Atalanta, Duvan Zapata. Il colombiano sembra essere il primo obiettivo della squadra per puntellare il reparto offensivo, soprattutto considerato il sempre più probabile addio di Gonzalo Higuain.

Ovviamente in questi giorni, le trattative per il giocatore dovranno essere rinviate, considerato che questa sera i bergamaschi affronteranno il Paris Saint-Germain negli ottavi di finale di Champions League. Non è escluso, però, che una volta terminato il cammino europeo della squadra, le due società si siedano al tavolo per parlare di Zapata. Come riporta la redazione di Sport Mediaset, la base di partenza è alta: il presidente Percassi valuta il cartellino dell’attaccante classe 1991 intorno ai 60 milioni di euro. La cifra sicuramente potrebbe scendere anche con l’inserimento di contropartite tecniche che potrebbero agevolare l’operazione. La Juventus, secondo alcune indiscrezioni di mercato, avrebbe presentato una prima offerta di 30 milioni di euro più il cartellino del portiere Mattia Perin, di rientro dal prestito al Genoa, ma sarebbe stata rifiutata.

Rimane caldo per l’attacco anche il nome di Arkadiusz Milik, ormai ai ferri corti con il Napoli e non intenzionato a rinnovare il contratto. La pista per il giocatore polacco, però, sembrerebbe ora alternativa, dato che l’obiettivo numero uno è Zapata. Sempre più lontana, invece, l’operazione per portare a Torino l’attaccante del Wolverhampton Raul Jiménez.

