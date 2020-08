Chiara Ferragni, la barca rischia di affondare, il dramma in serata – VIDEO

Chiara Ferragni pubblica sulla sua pagina Instagram un breve video che racconta la sua disavventura in barca, nelle stories tutta la dinamica del suo “recupero”

Visualizza questo post su Instagram Sardegna ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 11 Ago 2020 alle ore 7:13 PDT

La bella influencer Chiara Ferragni dopo la sua lunga vacanza in Puglia con il marito Fedex e il piccolo Leo, prosegue il tour per le maggiori località italiane spostandosi in Sardegna, per la precisazione a La Maddalena conosciuta per le sue acque cristalline e paradisiache.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Jimi Hendrix, la rara chitarra venduta a un prezzo da capogiro

Solo questa mattina aveva condiviso dei meravigliosi scatti a Cala Coticcio insieme a degli amici – Veronica Ferraro, Filippo Fiora, Francesca Mapelli, Manuele Mameli, Martina Maccherone – e nulla lasciava presagire quello che sarebbe accaduto in tarda serata.

Chiara Ferragni ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram un breve video che racconta come la barca su cui si stavano spostando si sia improvvisamente rotta imbarcando acqua mentre tornavano verso Olbia.

Barca rotta per Chiara Ferragni, “felice Santa Chiara”